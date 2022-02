'Let's Dance': So viel verdienen die Profis

Zwei österreichische Tanzprofis wettern um den Sieg mit. So viel sollen die beiden verdienen...

Dass die Promi-Tänzer bei Shows wie 'Let's Dance" großzügige Gagen einkassieren, ist bekannt. Jetzt verriet "Bild" aber auch wie viel die Profitänzer verdienen sollen. Diese haben ja eigentlich den anstrengendsten Job. Sie müssen drei Monate lang mit den Stars trainieren, Choreografien erstellen und zahlreiche Interviews geben. Dennoch sollen diese weniger als die prominenten Teilnehmer verdienen. Das Gehalt ist aber dennoch beachtlich: 20.000 bis 40.000 Euro sollen die Profis bekommen.

Vom Tänzer zum Tanz-Star

Die Gage sei natürlich davon abhängig, wie bekannt die Tänzer selbst bereits sind, welche Preise sie gewonnen haben und wie oft sie bereits in der Show aufgetreten sind. Somit wären Massimo Sinató und Christian Polanc die beiden Großverdiener in der Sendung. Aber auch die beiden Österreicher Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov spielen eher in der oberen Liga mit. Sie sind einem breiten Publikum von "Dancing Stars" und zahlreichen "Let's Dance"-Shows bekannt. Ganz neue Gesichter stünden daher auf der Gehaltsstufe ganz unten. "Um die Jobs bei 'Let's Dance' reißen sich viele Profitänzer. Dadurch können die Gehälter für Newcomer gedrückt werden", meinte Benders.

Massimo Sinató steht an der Spitze des Profi-Gehaltszettels