Überraschung: Geiss liebt jetzt einen Österreicher

27-jähriger Rennfahrer aus Österreich hat ihr Herz gestohlen

Sie ist seit ihrer Kindheit im Rampenlicht aufgewachsen - ihre Eltern Carmen und Robert Geiss verdienen mit der Reality-Show "Die Geissens" viel Geld. "Robääääääärt" war bisher der einzige Mann im Leben von Davina Shakira Geiss (21). Jetzt hat jedoch ein Österreicher ihr Herz erobert, wie "Bild" berichtet. Rennfahrer Maximilian Günther soll der Freund des Glamour-Girls sein.

Mehr lesen:

Viele Gerüchte, doch nur eine Wahrheit

Günther ist 27, fährt aktuell in der Formel E und lebt in Monaco, genau wie die Geissens auch. Seine Mutter ist Österreicherin und sein Vater Deutscher. "Ich finde einen Rennfahrer als Schwiegersohn schon ganz nett", verriet Carmen Geiss in einem TV-Interview. Zuvor wurden Davina alle möglichen Affären mit Fußballern und anderen Sportlern angedichtet.





Schon im Februar 2023 wurde Maximilian Günther immer wieder an der Seite von Davina gesehen. "Er ist nett, ja", sagte die Geiss-Tochter damals. Nett ist also doch nicht immer der kleine Bruder von Sch***e.