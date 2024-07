In der neuen Folge wurde mal nicht um den heißen Brei geredet.

Endlich ging es weiter mit der Kuppelei: In der zweiten Ausgabe der neuen Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ immer am Montag um 20.15 Uhr in ORF 2 und bereits ab 9.00 Uhr auf ORF ON begleitet Nina Horowitz wieder sechs einsame Herzen auf Partnersuche.

Sehnt sich nach dem Richtigen

Am Ende der Folge kam es noch zu einem pikanten Highlight: Monika, 76, Textilkauffrau im Ruhestand aus Salzburg, hat sich für die „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ entschieden, weil sie sich wieder nach einem Mann in ihrem Leben sehnt. Die Single-Dame liebt es, mit ihrem Wohnmobil auf Reisen zu gehen. Aber nicht nur Campen ist ihre Leidenschaft. „Mein Sohn wohnt in Hongkong und da besuche ich ihn öfters.“

Stubenhocker nicht erlaubt

Ein Stubenhocker wäre für Monika also nicht gerade das Gelbe vom Ei. Für die Zukunft wünscht sich die Halleinerin einen treuen Partner, der „groß, nicht zu dick und nicht zu schlank“ ist. In ihrem Leben gab es nicht nur rosige Zeiten, sie musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihr Mann kam nach 40 Ehejahren bei einem tragischen Unfall ums Leben.

Lugner macht es richtig.

Als hedonistisches Vorbild sieht sie Richard Lugner. „Der lebt sein Leben in vollen Zügen.“ Aber, betont Monika dann doch noch, der Baumeister wäre ihr als Mann zu alt.

Sie denken nur an Sex?

Dafür sucht die aber einen Mann für de schönen Stunden und fürs Herz. Die schönen Stunden sind für Monika Sex und ... Essen. "Da ist alles dabei." Interviewerin Nina Horowitz fragt nach: "Ich hab immer geglaubt, die schönen Stunden, damit ist Sex gemeint!" Monika kontert: "Frau Horowitz, Sie sind wirklich ein Witz! Sie denken nur an Sex!" Horwitz: "Gut, machen wir weiter". Und weiter geht es nächsten Montag mit einer neuen Folge!