Lili Paul musste Thiem-Blamage live mitansehen

Der Tennis-Profi verlor vor den Augen seiner Freundin. Diese verzerrte das Gesicht.

Lili Paul und Dominic Thiem sind offiziell seit Jänner 2021 ein Paar. Die beiden gingen, zumindest, was die Karriere des Tennis-Profis angeht, bereits durch viele Höhen und Tiefen. Vor drei Jahren gewann er noch die US Open, beim ATP-Turnier in München schied der Österreicher schon zum Auftakt aus. Besonders bitter: Sein Gegner war der Spanier Alejandro Moro Canas. Er ist die Nummer 240 der ATP-Weltrangliste.

Lili Paul-Roncalli ist nicht zum Lachen zumute © Imago ×

Lili leidet mit

Damit verpasste Dominic Thiem auch die Rückkehr in die Top 100. Selbst seine Liebste musste die Niederlage live von der Tribüne aus verfolgen. Lili war anzusehen, dass sie mit Dominic mitleidet. Während es bei ihr karrieretechnisch wunderbar läuft, denkt Thiem bereits an sein Karriere-Ende.