Lili Paul-Roncalli ist Markenbotschafterin für Austro-Traditionsunternehmen.

Lili Paul-Roncalli ist für ihre vielseitigen Looks bekannt. Privat setzt sie oft auf Natürlichkeit, betont gerne ihre ausdrucksstarken Augen und die markanten Augenbrauen. Doch wenn sie auf der Bühne steht, darf die Schminke schon dramatischer sein.

Vereinigte Bühnen Wien

Nun ist Lili offizielle Markenbotschafterin eines österreichischen Traditionsunternehmens: GW Cosmetics (bekannt für die "RefectoCil"-Produkte oder die "Master Lin"-Linie. GW Cosmetics machen nun gemeinsame Sache mit den Vereinigten Bühnen Wien - und Lili wurde zum Shooting vor der Premiere des Musicals "Rock Me Amadeus" gebeten.

Besonderes Fotoshooting

Nur einige Stunden vor der Weltpremiere war GW Cosmetics Markenbotschafterin Lili Paul-Roncalli im Rahmen eines Fotoshootings Backstage im Ronacher, wo die Premium-Marken RefectoCil, BeautyLash und Master Lin künftig in der Maske von den KünstlerInnen verwendet werden. Der Cast, allen voran die beiden Hauptdarsteller Moritz Mausser und Katharina Gorgi, schätzen die Produkte.

© Jan Frankl ×

Expertise

"Unsere jahrelange Expertise und Zusammenarbeit mit Künstlern, die täglich auf den renommiertesten Bühnen der Welt performen, ist von unschätzbarem Wert und wir freuen uns, diese in Zukunft auch mit den DarstellerInnen der Vereinigten Bühnen Wien zu teilen", erklärt Amra Deisenhammer, Geschäftsführerin von GW Cosmetics. "Unsere Produkte sind perfekt geeignet, um den einzigartigen Bedürfnissen der Darsteller gerecht zu werden. Diese Expertise geben wir auch an alle unsere KundInnen weiter. Die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Wien ist ein weiterer Meilenstein in der reichen kulturellen Geschichte von GW Cosmetics und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Qualität, Innovation und die Verbindung von Schönheit und Kunst.“