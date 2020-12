Lindsey Vonn: Comeback in Österreich

Die Ex-Ski-Queen ist seit dem Ende ihrer Profi-Karriere endlich wieder einmal in Österreich - trotz Lockdown.

Lindsey Vonn ist zurück. Nein, nicht auf der Piste, sondern in Österreich. Die Ex-Ski-Queen ist nach langem wieder einmal in Wien. Auf Instagram postete sie Bilder, die sie auf der Gloriette und in der Wiener City zeigen. "Österreich! Eines meiner liebsten Länder der Welt. Ich war hier eine Million Mal, aber habe nie wirklich Zeit in Wien verbracht. So eine schöne Stadt", schrieb sie.

Allerdings lockte nicht etwa "Heimweh" die US-Amerikaner mitten im Corona-Lockdown nach Österreich, sondern die Arbeit. Die 36-Jährige ist nämlich für Dreharbeiten in Wien. Seit 20. November ist ihre Show "The Pack", die sie moderiert, auf Amazon Prime zu sehen. Darin müssen Hundebesitzer gemeinsam mit ihren Vierbeinern beweisen, wie stark ihre Bindung wirklich ist.