Lindsey Vonn: Neuer Look nach Trennung

Die Ex-Ski-Queen überraschte am Montag ihre Fans auf Instagram mit einem neuen Look.

Erst vor einer Woche gab Lindsey Vonn die plötzliche Trennung von ihrem Verlobten P.K. Subban bekannt. Nach drei Jahren gehen der Eishockeyspieler und die Ex-Ski-Queen getrennte Wege. "Wir werden immer Freunde bleiben und uns weiter lieben. Wir bitten euch, unsere Privatsphäre zu respektieren", schrieb Vonn auf Instagram.

Jetzt scheint sie bereit für einen Neuanfang zu sein. Auf Instagram macht Lindsey Vonn eine Ansage: "Neues Jahr, neues Ich." Passend dazu überrascht sie mit blonderen Haaren und einem sexy Blick. Von Liebeskummer also keine Spur.

Karriere

Die ehemalige Spitzensportlerin konzentriert sich nun voll auf ihre Karriere abseits der Piste. Auf Amazon Prime kann man bereits ihre neue Show "The Pack" anschauen. Darin treten zwölf Hunde samt Herrchen/Frauchen in einem spannenden Wettkampf rund um den Globus gegeneinander an. Lindsey Vonn moderiert die Show - stets mit dabei ist natürlich auch ihr Hund Lucy.