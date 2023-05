Radio-Hammer: Robert Kratky kündigt Ö3-Aus an

Robert Kratky sprach im TV über sein baldiges Ö3-Aus: 'Ich werde nicht mehr verlängern.'

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ war am Donnertag unter anderem „Ö3-Wecker“-Moderator Robert Kratky zu Gast. „Ich freue mich einfach, dass ich 50 werden darf“, sagt Kratky über seinen bevorstehenden runden Geburtstag. Seit mehr als 30 Jahren ist der gebürtige Salzburger schon beim Radio tätig, im Gespräch mit Barbara Stöckl zeigt sich der Wahl-Kremser von seiner ganz persönlichen Seite und erzählt auch über seine Zukunft.

"Werde Vertrag nicht verlängern"

Dabei lässt der Wecker-Moderator mit einer Ankündigung aufhorchen: „Ich habe einen Vertrag, der über eine gewisse Zeit lang noch läuft“, so der 49-Jährige. „Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich weiß, dass ich diesen nicht verlängern werde.“ Gleichzeitig fügt Kraktky aber hinzu: „Der Vertrag dauert noch ein paar Jahre“.

„Ich sehe zum ersten Mal, dass da eine Tür ist und ich weiß, dass ich durch die Tür durchgehen werde. Das ändert in meinem Leben sehr vieles“, so der Moderator. Er könne sich etwa vorstellen, in die Berater-Richtung zu wechseln, Ö3-Chef will er jedoch nicht werden. „Das wollte ich nie und das ist auch ehrlicherweise keine Option."