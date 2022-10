× Kratky bittet Taylor Swift um Date

Der Ö3-Star zeigt auf Instagram, was er mit der Chartstürmerin schreibt

In Österreich ist Robert Kratky einer der bekanntesten Radiomoderatoren, in Amerika fragt man sich aber wohl doch eher: Kratky, who? Dennoch nahm der Ö3-Star jetzt all seinen Mut zusammen, um Countrysängerin Taylor Swift zu via Instagram um ein Date zu bitten.

"Liebe Taylor, zum xtenmal: Ich würd dich echt gern mal auf einen Drink einladen", schreibt er. Sie müsse dafür aber nach Österreich kommen, lässt er wissen. "Nie schreibst du zurück, ich bin schön langsam echt depri", schriebt Kratky als Abschluss. Wer den Ö3-Moderator kennt, weiß natürlich, dass die Nachricht ein reiner Gag war. Die Fans feiern diese dennoch.