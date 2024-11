Lugner-Ex Bahati Venus: "Fühle mich wie eine MILF"

Die Halb-Kenianerin zeigt sich wieder einmal (fast) nackt und bezeichnet sich selbst als "MILF".

Durch ihre Beziehung zu Richard Lugner (†91) erlangte Bahati Venus ein bisschen Bekanntheit. Danach versuchte sie sich als Sängerin und Reality-Sternchen. In Marzio fand sie schließlich ihre große Liebe, seither sieht man die Halb-Kenianerin meist an seiner Seite. Ab und zu schickst sie aber dann doch noch gerne Oben-ohne-Bilder, die an frühere Zeiten erinnern.

"Wie eine echte MILF"

In einer neuen Fotoserie zeigt sie sich in knappen Dessous. Die Brüste liegen frei. Bahati posiert auf einem Balkon - vermutlich irgendwo in Italien. Das Bild wurde von Christina Noelle aufgenommen, so wie die meisten Fotos der Lugner-Ex. Dazu schreibt sie: "Älter werden ist eine wunderbare Sache. Ich fühle mich geerdet, gestärkt und begehrenswerter als je zuvor. Wie eine echte MILF."

Tochter ist bereits 18

Bahati bekam mit 18 eine Tochter. Cecilia ist mittlerweile im gleichen Alter wie die Mama damals. Was sie wohl zu den aufreizenden Fotos ihrer Mama sagt? Bahati wird aber ohnehin immer stolz auf ihre Kurven sein, wahrscheinlich auch im Großmutteralter.