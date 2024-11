Mausi Lugner mit neuem Mann gesichtet!

Vor sechs Monaten schwebte Christina Lugner mit Öl-Millionär Ernst Prost auf Wolke sieben. Jetzt tauchte sie in neuer männlicher Begleitung auf.

Im Mai turtelte Christina "Mausi" Lugner mit Öl-Millionär Ernst Prost durch die Medien. Der einstige Top-Manager stieg jedoch aus dem Glamour-Leben aus und entschied sich bewusst für mediale Abstinenz. Der Red-Carpet-Marathon der Lugner-Ex war ihm zu viel. Nach nur wenigen Monaten trennten sich die beiden wieder und Christina zog sich fortan auch ein bisschen zurück. Bis zum Tod ihres Ex-Mannes Richard Lugner (†91), denn da trat sie als Familiensprecherin in Erscheinung.

Mausi: "Bin glücklich"

Heute ist die Society-Queen glücklich: "Das Wichtigste ist, dass man Freunde hat und ein stabiles Umfeld", sagt sie. Dann sei alles andere auch ganz wunderbar. "Ich brauche wirklich keinen Mann. Ich bin glücklich", erzählt sie weiter. Bei einem Event wurde sie jetzt mit einem neuen "Walker" gesehen. So nennt Christina Männer, die sie zu Veranstaltungen begleiten, aber nur Freunde oder Geschäftspartner sind. Im Marchfelderhof kam sie in neuer männlicher Begleitung. Er heißt Martin Stitka und ist glücklich vergeben - aber nicht an Mausi.

Sollte sich aber irgendwann doch noch der Traumprinz finden, würde Mausi auch wieder eine Ausnahme machen und ihr Single-Leben beenden. "Man weiß ja nie." Den Glauben an die Liebe hat sie also doch nicht aufgegeben.