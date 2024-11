Neue Liebe für Simone Lugner? Jetzt spricht Eddie Fiasco

Ein "Insider" verriet, dass der Künstlermanager eng mit Simone Lugner verbunden sein soll, doch was ist da wirklich dran?

Es war das Liebesgerücht des Jahres: Simone Lugner (42) soll drei Monate nach dem Tod ihres Mannes Richard Lugner (†91) wieder einen Mann in ihr Leben lassen. Ein vermeintlicher Insider berichtete, dass die beiden sich "seit längerer Zeit" treffen sollen. Auch in Köln habe Simone dem Manager, der laut der Quelle mit internationalen Weltstars zu tun haben soll, einen Besuch abgestattet. Für die Witwe des Baumeisters vollkommen absurde Behauptungen: "Ich bin mit niemandem zusammen. Das geht gar nicht. Mein Herz, Geist und Körper sind noch in Trauer", sagt sie gegenüber oe24.

Mehr lesen:

Streute ein Bekannter das Gerücht?

Und auch der vermeintliche neue Mann an Simones Seite meldet sich zu Wort: "Frau Lugner und ich sind kein Paar. Wir kennen uns von ein paar öffentlichen Treffen und sind seither befreundet." Lugner sei bei einem Konzert eingeladen gewesen und habe vorrangig einen Geschäftstermin bei Silke Dreyfürst Brandt von "Fürstlich Shoppen" gehabt. "Es wäre wichtig, den Urheber der Falschmeldung zu finden, denn es wurden Fotos verschickt, die niemals den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Böse Zungen behaupten gar, Eddie selbst oder jemand aus seinem Umfeld könnte für ein bisschen Publicity gesorgt haben.





Simone: "Namen in den Dreck ziehen."

Für Simone ist jedenfalls klar: "Hier wollte jemand den Namen Lugner in den Dreck ziehen. Mir ist wichtig, was die Österreicher über Richard Lugners letzte Frau denken." Sie postete ein Foto von Mörtel und schrieb dazu: "Ich liebe ihn einfach."





Shitstorm in Netz

Im Internet gehen jedenfalls die Wogen hoch. Ein Bekannter des Künstlermanagers schreibt auf Facebook: "In Zukunft wird der größte Möchtegern-Veranstalter Eddie aus Köln der Simone zur Hand gehen. Braucht ohnehin in Wien eine Unterkunft, wenn er Mega-Z-Promis aus Germany in eine abgef.... Hütte vermittelt, die schon aus allen Nähten platzt vor lauter Z-Promis."