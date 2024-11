Ein Insider berichtet gegenüber oe24 von mehreren Treffen mit dem deutschen Manager - oe24 hat alle Infos!

Es ist das heißeste Gerücht des Monats: Simone Lugner (42) wurde in letzter Zeit immer wieder in Begleitung eines gewissen "Eddie Fiasco" gesehen. Wie ein Insider gegenüber oe24 verrät, sei sie auch am Wochenende bei ihm in Köln zu Besuch gewesen. "Sie war wegen ihm dort. Simone trifft ihn schon seit längerem. Er hat eine Werbe- und Eventagentur", heißt es.

Mehr lesen:

Private Treffen

Der Künstlermanager und Booker wohnt in Köln und sei auch öfters in Wien unterwegs. "Er hat viele deutsche Promis nach Wien zu diversen Auftritten gebracht. Ob da privat etwas mit Simone läuft, traue ich mich aber nicht bestätigen", sagt die Quelle.

Simone Lugner und "Eddie Fiasco" vor ein paar Wochen bei einer 90er-Party © privat ×

Beruflicher Weg

Die Spatzen pfeifen jedenfalls von den Dächern, dass Eddie Simones Manager sei, der sie in Reality-Shows vermittelt. Das würde auch die geheimen Projekte der Lugner-Witwe erklären. Sie sprach davon, dass sie ab 25. Februar einen fixen Job haben würde. Ob es sich dabei vielleicht um ihre Wunsch-Show "Promi Big Brother" handeln könnte?





Was man sonst noch über den neuen Begleiter weiß:

Eddie soll ursprünglich aus Österreich kommen. Er habe eine Eventagentur, poste aber schon sehr lange nichts mehr in diesem Bereich. "Auch Frauengeschichten sieht man aktuell keine", sagt der Insider und sendet private Fotos von Simone und ihrem Begleiter.

Simone spricht über Eddie

Für die Lugner-Witwe kommt diese Behauptung sehr überraschend. "Ich wüsste gerne, wer sich da mit so einem Mist in die Medien drängen möchte. Ich vermute, da will mich wieder einmal jemand schlecht dastehen lassen", sagt sie. Sie sei nicht wegen ihm in Köln gewesen, sondern wegen "der Party. Er hat uns und viele andere eingeladen."