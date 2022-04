Lugner-Ex komplett nackt auf Instagram

Sie war bereits im Playboy nackt zu sehen, doch jetzt zeigt Lugners Ex-Frau Cathy ihre natürlichen Kurven

Zugegeben, Cathy Lugner war noch nie dafür bekannt, sich gerne in allzu viel Stoff zu hüllen, aber ihr neuestes Instagram-Posting, bringt die Fans mehr denn je ins Schwitzen. "Bewertet mein Outfit mit Punkten von 1 bis 10", schreibt sie zu dem Bild, dass sie komplett nackt am Rand eines Swimming Pools zeigt. Einzig: Eine Sonnenbrille trägt die Ex des Baumeisters, um ihre Augen zu schützen.

Kein Photoshop, kein Make-up

300 Kommentare und tausende Likes nach nur wenigen Minuten. Cathys Nackt-Bild kommt gut an. Erfrischend ist vor allem, dass Lugner weder Photoshop, noch irgendwelche Filter verwendet hat. Hautunebenheiten und Dellen sind deutlich zu sehen, auch wenn sie davon sehr wenige hat. Ihre männlichen Follower sind sich einig. Sie wären am liebsten jetzt sofort in Spanien und würden ihren Rücken mit Sonnenschutz einschmieren. Natürlich nur, damit sie sich nicht verbrennt.