Lugner: ''Ich finde keinen Ersatz für Bienchen''

"Mörtel" verzweifelt langsam auf der Suche nach seiner Traumfrau

Armer Baumeister! Richard Lugner (89) ist nach der Trennung von seiner Verlobten Simone Reiländer (40) verzweifelt auf der Suche nach einer neuen Herzensdame. Dabei hatte er, wie er selbst sagte, "die Qual der Wahl". So einfach wie sich das "Mörtel" vorgestellt hat, scheint sich die Liebesmission dann aber doch nicht zu gestalten. "Wenn sie beruflich passt, dann stimmt das Horoskop nicht und umgekehrt", sagt er. Er wolle ein Gesamtpaket. Eine Frau, die reif ist, hübsch, lieb und auch noch erfolgreich. "Ich finde einfach keinen Ersatz für Simone", klagt Lugner.

Simone und der Promi-Bauer

Klingt fast so, als wolle er doch noch einmal einen zweiten Anlauf mit Simone wagen. Reiländer scheint Gefallen an Johannes Höfinger gefunden zu haben. Mit ihm sah man sie in letzter Zeit öfters. Blöd nur, dass der TV-Bauer offiziell nicht auf das weibliche Geschlecht steht.

Richard Lugner selbst führte die neuen besten Freunde Höfinger und Reiländer zusammen. Er posierte gemeinsam mit den beiden in der Lugner City.