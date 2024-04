Lugner ist stinksauer auf sein "Bienchen"

Vor lauter Vorfreude hat Simone Reiländer den Termin für die bevorstehende Hochzeit mit Richard Lugner ausgeplaudert

Richard Lugner und sein "Bienchen" Simone Reiländer wollen heiraten. Und das bereits am 1. Juni, wie sie jetzt abseits eines ATV-Interviews gegenüber Dominic Heinzl verraten haben soll. Dieser Fauxpas tut der Verlobten des mürrischen Baumeisters im Nachhinein gehörig leid: "Es ist gerade wolkig am Himmel. Es ist mir so ergangen wie Richard bei Jacky. Es ist so schön, ich hab es erzählt und nicht darüber nachgedacht. Wir haben ja noch nicht einmal alles fixiert", sagt sie.

"Heiratsverbot" und Termin-Chaos

Zudem bereite ihr der Kommentar von "Mausi" Christina Lugner Kopfschmerzen. Zur Erinnerung: Christina erteilte ihrem Ex-Mann Richard ein "Heiratsverbot" vor der Hochzeit ihrer gemeinsamen Tochter Jacqueline (diese soll ebenfalls im Juni stattfinden). Muss "Bienchen" jetzt noch länger warten? Heute Abend (18.4.) hoffe sie jedenfalls bei einem Theaterbesuch auf Versöhnung. "Da haben wir dann Zeit zu reden, allerdings wird Christina auch anwesend sein."