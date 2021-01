Auch wenn Richard Lugner mit 88 Jahren fest im Sattel sitzt, macht sich Mörtel Gedanken um seine Nachfolge.

Einst beklagte Richard Lugner im ÖSTERREICH-Talk, dass er verzweifelt auf der Suche nach jemandem ist, der einmal seine Lugner City übernimmt. Tochter Jacqueline machte dabei den Anfang und leitet bis heute das hauseigene ­Kino-Center. Und auch Jacqueline ist es, die für Spekulationen über Mörtels Nachfolge sorgt, denn seit einiger Zeit ist Lugners Tochter auch als Geschäftsführerin der gesamten Lugner City im ­Firmenbuch registriert.

Interessant

Festlegen will sich Mörtel, was seine Nachfolge angeht, aber noch nicht: „Es sind in allen Unternehmen mehrere Geschäftsführer vorhanden, falls ich einmal abtrete. Ob Angestellte oder Familienmitglieder die Firmen weiterführen, wird sich entwickeln.“