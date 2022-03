× Lugner lästert über nackte Daniela

Daniela Kennedy zog auf Facebook blank, doch dem Baumeister gefiel das wider Erwarten ganz und gar nicht

Ein nackter Frauenbusen konnte Richard Lugner (89) bisher noch immer ein Lächeln abgewinnen. Im Falle von Daniela Kennedys Brüsten, stellt es 'Mörtel' jedoch die Haare auf. Der Grund: Für Facebook retuschierte "Babyelefant", wie sie von Lugner genannt wird, die Brustwarzen weg und zeigte nur die Rundungen. "Ein Busen ohne Brustwarzen ist wie Männerbauch", beschwert sich Richie gegenüber oe24.

© Facebook ×

Onlyfans für Lugner?

Wenn er Daniela Kennedys Vorbau in voller Pracht sehen möchte, müsste sich der Baulöwe ein Onlyfans-Konto anlegen. Bezahlen will 'Mörtel' dann aber auch nicht dafür: "So gierig bin ich nicht. Ich will das eh nicht sehen." Schließlich hat 'Mörtel' in der Vergangenheit schon das ein oder andere Paar neue Brüste finanziert.