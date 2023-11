Lugner: "Man wollte mir mehrmals ein Kind andrehen!"

Richard Lugner packt im Gespräch mit oe24 über seine wildesten Erfahrungen aus

Millionenprojekte, Opernball-Orgien und fünf gescheiterte Ehen - es gibt eigentlich nichts, was Richard Lugner (91) in seinem langen, umtriebigen Leben nicht erlebt hat. Der vermögende Society-Liebling wurde immer wieder Opfer von Frauen, die vielleicht nicht so ganz an ihm als Person interessiert waren. Denn Lugner ist für seine Großzügigkeit bekannt und hat schon die ein oder andere Ex-Frau zur Millionärin gemacht. Im Gespräch mit oe24 erzählt er, wie dreist die sogenannten "Golddigger" teilweise vorgehen.

Lugner: "Es gab zwei, die waren schwanger und wollten Sex mit mir"

Einmal sei er auf der Toilette gewesen und als er zurückkam: "Stand plötzlich eine nackt im Bad", erzählt der Baulöwe. Das sei noch eine der angenehmeren Überraschungen gewesen. "Es gab auch zwei, die wollten Sex mit mir, weil sie schwanger waren. Frauen sind schon sehr raffiniert", sagt er und lacht. Die beiden Damen hätten ihm wohl gerne ein Kind "andrehen wollen", damit sie ausgesorgt haben. Doch der "Mörtel" lässt sich nicht lumpen: "Das habe ich natürlich durchschaut."