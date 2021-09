Lugner: Reunion mit Simone

Mörtel vermisst trotz Yacht-Urlaub mit dem ''Streichelzoo'' seine neue Liebe.

Vorfreude. Auch wenn man mit sechs Damen auf einer Yacht Urlaub macht, macht es – sofern nicht die richtige dabei ist – nur halb so viel Spaß. Lugners Freundin Simone konnte nämlich aus beruflichen Gründen nicht dabei sein. Seit 22. August hat er sie nicht mehr gesehen und vermisst seine „fleißige Biene“ bereits sehr. „Nach langer Trennung sehen wir uns endlich morgen wieder. Wir werden in Krems ins Wellenspiel essen gehen“, so Mörtel zu ÖSTERREICH.

Eine herbe Enttäuschung für Lugners Yacht-Begleiterinnen, die ihr Bestes gaben, um bei Mörtel zu landen …