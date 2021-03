Lugner: Streit mit Mausi

Richard Lugner ist genervt, weil seine Ex-Frau immer im Mittelpunkt stehen will.

Krach. Zwei Tage lang zog Baumeister Richard Lugner jetzt mit seiner Ex-Frau Christina um die Häuser – und eigentlich hatte man den Eindruck, dass alles harmonisch lief, doch dem ist nicht so, denn wie Mörtel im ÖSTERREICH-Talk erzählt, hatte er eine heftige Diskussion mit Mausi. „Sie macht immer alles ohne Absprache mit mir. Ich brauche gar kein Botox, aber sie verkauft einen Termin mit mir, weil sie einen braucht.“ Auch letzten Sommer, als Richie ins Krankenhaus musste, habe sie ihn enttäuscht. „Mausi hat behauptet, dass sie gleich zu mir gefahren ist, dabei war sie in Lignano.“ Ganz verscherzen will er es sich aber auch nicht mit ihr: „Wir streiten ja nie im Ernst.“