Lugner wettert gegen den neuen Jedermann

Der Baumeister lässt vor der Eröffnung der Salzburger Festspiele wissen, was er vom Spiel vom Sterben des reichen Mannes hält

Die "Jedermann"-Premiere sorgte für viele Kontroversen. Klima-Aktivisten, Plastik-Zumpfi und eine Buhlschaft im Hippie Look. Bei der neuen Inszenierung scheiden sich die Geister. Baumeister Richard Lugner (90) hat eine klare Meinung zu dem neuen Spiel vom Sterben des reichen Mannes: "Diese total verfremdete Version schaue ich mir nicht an. Die letzte Fassung vom "Jedermann' in Badehose mit einem Kübel voller Geld hat mir schon gereicht", sagt er im oe24.at-Talk.

Lugner bei den Salzburger Festspielen

Zur großen Eröffnung am Donnerstag wolle er aber wohl kommen: "Ich schaue mir 'La nozze di Figaro' an und auch 'Macbeth' am 29. Juli", erklärt er.