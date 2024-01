Lugner zieht für seine Fans blank

Baumeister Richard Lugner zeigt einmal mehr, dass er mit 91 Jahren auch körperlich topfit ist

Richard Lugner (91) hat genug von den Regentagen auf den Malediven, klar, dass er sich über einen, zur Abwechslung, trockenen Strandtag freut. Ab in die Badehose und rein in die Fluten. Ein Foto von diesem Anblick wollte uns der Baulöwe natürlich nicht verwehren und so posiert er eingeölt neben einer Palme.

© zVg

Faltenfrei und straff mit 91 Jahren

Dabei zeigt sich: "Mörtel" scheint nicht nur gerne beim Beauty-Doc ein bisschen nachzuhelfen, sondern auch gute Gene zu haben. Denn das Bindegewebe an Bauch und Armen ist straffer, als bei so manchem 50-Jährigen. Da kann man nur den Hut vor Lugner ziehen. Ein paar Tage hat der Baumeister noch auf den Malediven, ehe es wieder in die Lugner City zurück geht. Bleibt ihm nur zu wünschen, dass die Regenwolken entleert sind und ihm fortan die Sonne auf den Bauch scheint.