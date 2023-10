Lugner: Zittern um Mega-Party

Der Baumeister hat sich eine Lungenentzündung eingefangen. Jetzt bangt er um sein Geburtstags-Fest

Richard Lugner (90) ist nicht gerade dafür bekannt, dass er sich gerne im Stillsitzen übt. Zurzeit ist er jedoch ans Bett gefesselt, da ihn eine "leichte Lungenentzündung" quält. Und das ausgerechnet während in seiner Lugner City ein neuer Shop eröffnet hat und er mitten in den Vorbereitungen für seine gigantische Geburtstagsfeier im Schloss Belvedere steckt. oe24 erreichte ihn heute morgen: "Ich huste jetzt schon noch ganz schön, aber es wird langsam besser", sagt er. Morgen (Freitag) habe er noch einen Arzttermin, dann wisse er mehr.

Riesen-Fest mit zahlreichen Promis geplant

Am 11. Oktober wird "Mörtel" 91. Spätestens dann hofft er, wieder gesund zu sein. Denn am Vorabend seines Jubel-Tags möchte Lugner bei der Jungbauernkalender-Präsentation reinfeiern. Am 14. Oktober lässt sich der Baumeister dann von Freunden, Familie und prominenten Wegbegleitern hochleben. Ab 18 Uhr will er seine Gäste im Marmorsaal willkommen heißen. Es gibt die Möglichkeit, sich die Ausstellung "Wien um 1900" anzusehen, ehe das Galadinner von Gerstner serviert wird.

Programm für Lugner Geburtstagsparty

Der Baumeister muss für sein Fest unbedingt ganz genesen sein, denn er will sogar selbst auf der Bühne auftreten und erneut seinen Hit "I bin der Lugner" performen. Danach folgen Auftritte von Gernot Kulis und musikalische Highlights.