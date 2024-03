Lugners "Babyelefant" verkauft sich "unanständig" auf OnlyFans

Daniela Kennedy sorgt erneut für Kopfschütteln

Sie ist für ihre Zeigefreudigkeit bekannt. Daniela Kennedy alias "Babyelefant" posiert immer wieder gerne nackt auf Facebook, Instagram und vor allem auch auf OnlyFans. Der Baumeister hat sich bereits davon distanziert, aber bei den Postings kann er bestimmt auch nicht wegschauen.

Nun zeigt sich Kennedy wieder einmal in lasziver Pose auf ihrer Couch. "Lieg grad gemütlich mit meinen Kuschelsöckchen! Manchmal passieren da unanständige Dinge. Komm auf Only...dann zeig ich sie dir! Aber niemandem sagen. Soll geheim bleiben mmm! Es wird heiß! So hei?! Freu mich auf dich", schreibt sie zu ihrem Facebook-Posting. Auf dem Foto trägt sie nur einen Spitzenbody und einen skurrilen Kopfschmuck. Den männlichen Followern gefällt, was sie sehen.