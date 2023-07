Lugners Herz: ''Das gehört behoben''

Der Baumeister hat einen Einriss in der Herzklappe und muss ins AKH.

Aufatmen. Man müsse sich keine Sorgen machen, aber der Eingriff am Herzen sei jetzt notwendig, erklärte Richard Lugner gestern Vormittag. „Der Einriss an der Herzklappe ist nicht akut, aber es gehört behoben. Die fahren mir mit einer Sonde rein und der Riss wird mit Klammern fixiert“, erklärt er. „Wenn das komplett reißt, kann man nichts mehr machen.“

Der Baumeister tanzt auf jedem Kirtag

Umtriebig. In den letzten Tagen ging es Lugner nicht besonders. Dennoch besuchte er ein Klassentreffen und war am Donnerstag in Parndorf bei der Premiere von Der zerbrochene Krug. Gestern klang der Baumeister auch wieder frisch. „Frau Professor Lang sagt, dass ich noch acht bis zehn Jahre habe.“

Liebe. Ein Jahrzehnt, wenn es gut geht – genug Zeit, um noch die Frau für den Lebensabend zu finden. „Täubchen“ Elisabeth ist ja gerade erst davongeflattert. Momentan werden die „alten Tierchen“ reaktiviert. Bei den Kobersdorfer Festspielen durfte „Goldfisch“ Andrea an Richards Seite weilen, in Parndorf war „Bambi“ mit von der Partie. „Ich habe erst vor kurzem eine getroffen, die vom Sternzeichen passen würde, aber die hat ein Problem mit den anderen Damen, dabei bin ich doch der loyalste Mann überhaupt.“