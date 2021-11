Lugners Liebes-Drama

Der Haussegen bei Richard Lugner und Simone hängt gerade sehr schief.

Krise. Wenn sich der sonst so wortgewaltige Baumeister Richard Lugner einmal wortkarg gibt, ist das meist kein gutes Zeichen. Schon gar nicht, wenn ein öffentlich ausgetragener Streit seinem Schweigen vorausgeht. Auslöser dafür waren der geplante Umzug Simones in die lugnersche Villa und die damit einhergehende Zusammenführung der Haustiere und die Tatsache, das Simone nicht gegen Corona geimpft ist.

Versöhnung? Ob die Liebe des ungleichen Paares noch eine Chance hat, wird sich zeigen. Lugner selbst meldete sich bei ÖSTERREICH nur via WhatsApp. „Ich bin fünfmal geschieden und habe noch nie Schmutzkübel öffentlich gemacht und ich bleibe bei meiner Haltung“, so Mörtel. Und auch die bis vor wenigen Tagen noch gesprächige Verlobte Simone Reiländer ist auf Tauchstation und will keinen weiteren Kommentar zum Beziehungsstatus abgeben.

Ob die Verlobung weiterhin aufrecht ist und im nächsten Jahr wirklich geheiratet wird, ist somit fraglich. Man kann somit nur hoffen, dass die beiden wieder zusammenfinden und keine Trennung ins Haus steht.