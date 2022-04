Lugners ''Wildsau'' mit Botox-Beichte

Lydia Kelovitz hat neben ihren Brüsten, auch ihr Gesicht "verschönern" lassen

Botox, Filler, Hyaluron - Beautybehandlungen gehören in Lugners "Streichelzoo" mittlerweile schon fast zum guten Ton. Jetzt verrät auch "Wildsau" Lydia Kelovitz, was sie bereits machen lassen hat. "Für die kommenden Dreharbeiten habe ich mich aufpimpen lassen. Ich gehe zwar regelmäßig zur Kosmetik, aber mit 32 lasse ich auch schon gerne nachhelfen, Botox in der Stirn und Lippen mit Hyaluron. Wie gefällt es euch? Habt ihr lieber den natürlichen Look oder mögt ihr auch ein bisschen mehr?", schreibt sie auf Instagram zu Nahaufnahmen ihres Gesichts. Links ist Kelovitz vor der Behandlung zu sehen, rechts danach.

Kelovitz bekommt Zustimmung

Die Fans sind mit Lydia einer Meinung: "Mehr ist auch mein Motto. Seit ich 19 bin gibt es regelmäßig Botos und Filler. Ohne geht es nicht mehr", gesteht eine ihrer Followerinnen. "Du bist auf beiden Bildern hübsch", schreibt Lugners Ex-Verlobte Simone. Ein paar der Anhänger waren dann aber doch besorgt: "Bitte nicht übertreiben. Und vor allem keine Schlauchbootlippen:"