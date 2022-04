Lum!x und Pia Maria: Im Nachtzug zum ESC

Unsere ESC-Stars stehen morgen zum ersten Mal auf der ESC-Bühne in Turin

Ciao bella Italia! Gestern reisten LUM!X und Pia Maria gemeinsam mit der österreichischen Delegation vom Wiener Hauptbahnhof mit dem ÖBB-Nightjet Richtung Turin ab, wo schon morgen, am 1. Mai 2022, die erste Probe im Pala Alpitour in Turin auf dem Programm steht. „Die Anreise war sehr angenehm und es hat alles super geklappt. Das Team hat uns gut verköstigt mit allem was das Herz begehrt. Und jetzt starten wir motiviert in die nächsten zwei Wochen.“, freut sich LUM!X. Pia Maria kann die erste Probe kaum erwarten: „Ich freu mich schon sehr auf die große Bühne morgen. Ich glaube, das ist noch mal ein ganz anderes Feeling, wo dann alles erst richtig zur Realität wird. Ich kann es kaum erwarten aufzutreten und Spaß zu haben auf der Bühne.“

Conchita outet sich als Fan

Wenn LUM!X und Pia Maria am 10. Mai im ersten Semifinale stehen, wird auch Conchita Wurst mitfiebern. Der Musiker outete sich bereits als großer Fan und ist sich sicher, dass es die beiden Jungtalente mit ihrem Song "Halo" ins Finale schaffen werden.