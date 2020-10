Marcel Hirscher: Schlappe bei TV-Comeback

Fabio Sacht bewies Talent und besiegte Skifahrer Marcel Hirscher im TV.

In der ARD- und ORF-Show Klein gegen Groß ist so ziemlich alles möglich. Das bewies der elfjährige Fabio Sacht, der unseren Ski-Helden Marcel Hirscher (31) am Freitag zu einem spektakulären Motorrad-Duell herausforderte. Die Aufgabe: So lange auf einem zehn Meter langen Balken balancieren wie möglich.

Obwohl Marcel Hirscher heimlich mit Rallye-Dakar-Sieger Matthias Walkner trainiert hat, musste er sich gegen das junge Talent geschlagen geben. Im zweiten von drei Durchgängen hielt der Sportler nur 8,6 Sekunden durch. Sein Herausforderer schaffte es jedoch, 1:42 Minuten auf dem Balken zu bleiben. Hirscher zeigte sich als fairer Verlierer und ermutigte Sacht dazu, weiterzumachen.