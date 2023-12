Martina Kaiser: Abrechnung vor ORF-Aus

Die ORF "Glücksfee" verrät, was sie für ihre letzte Sendung geplant hat

Für Martina Kaiser steht am 19.12. ihre letzte Sendung als "Glücksfee" für die ORF-"Euromillionen"-Sendung an. Auf TikTok schreibt sie: "Die Sendung fällt leider den Sparmaßnahmen zum Opfer. Natürlich werde ich in einer Pailette auftreten...haben die Deppen bezahlt." Meint sie mit: "Die Deppen etwa den ORF?

Hommage an Hape Kerkeling

Kaisers Video ist ein Voiceover von einer legendären Szene, die vor Hape Kerkelings Auftritt bei "Wetten, dass..?" aufgenommen wurde. Damals sagte er: "Ich mach's immer gern ein bisschen spannend. Ich bin ein altes Zirkuspferd und ich werde in einer Pailette auftreten - 8.000 Euro kostet die. Hab ich nicht bezahlt...haben die Deppen bezahlt." Martina Kaiser will offenbar noch einmal einen glanzvollen Auftritt hinlegen. Mit ihren TikTok-Clips ging sie schon öfters viral. Fans sind gespannt, ob die Moderatorin tatsächlich ein letztes Mal in einem sündteuren Pailettenkleid vor der Kamera steht.