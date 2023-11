Matheas Sucht sorgt für Fan-Wirbel

Die Sängerin hat sich mit diesem Zigaretten-Foto keinen Gefallen getan. Fans sind enttäuscht von ihrem Idol.

Normalerweise sorgt Mathea mit ihren freizügigen Outfits für Fan-Furore, jetzt erhitzt sie die Gemüter ausgerechnet im langen Mantel. Denn auf ihrem neuesten Instagram-Foto steht sie vor dem Hotel Motto und raucht eine Zigarette. Mit dem Rauch-Foto hat die Sängerin sich keinen Gefallen getan. Ihre Fans zeigen sich enttäuscht. "Ich fand sie echt hübsch...jetzt mit Zigarette - aus und vorbei", zeigt sich ein Follower angewidert. "Mathea und rauchen? Meine Welt fällt zusammen", schreibt ein anderer User.

Mathea singt auch über Süchte

Die meisten ihrer Anhänger sprechen sich gegen das Rauchen aus, nur einer findet sie "schick mit Tschick". Mathea singt in ihrem neuen Song "5671" über Süchte, Macht und Sexismus. Offenbar gehört Nikotin auch zu ihren Lastern. Auch wenn die Zigarette für Wirbel sorgt, Matheas Musik wird bestimmt auch in Zukunft weiter gehört werden. Und an kritische Kommentare hat sich die Sängerin schließlich auch schon längst gewöhnt.