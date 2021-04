Nach ihrer Kärcher-Aktion ist Christina Lugner jetzt voll im Putz-Wahn.

Self-Woman. Auch wenn sich Christina Lugner locker eine Putzfrau leisten könnte, macht sie doch am liebsten selbst sauber. So auch in ihrem letztes Jahr erworbenen Apartment in Lignano. Wenn man allerdings den Ausblick auf das Meer und den Jachthafen Aprilia Marittima sieht, kann man Mausi nur allzu gut verstehen.