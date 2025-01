Mausi Lugner gibt Update aus dem Krankenhaus

Christina Lugner schockte heute Morgen alle, als sie berichtete, dass sie im Krankenhaus sei und mit schlechten Werten zu kämpfen habe.

Gerade noch flirtete sie im Skiurlaub in Kitzbühel mit zahlreichen Männern, schon (8. Jänner) verweilt Christina "Mausi" Lugner (59) im Krankenhaus Nord. Bereits in der Vergangenheit kämpfte die Ex-Frau des legendären Baumeisters Richard Lugner (†91) mit schweren gesundheitlichen Problemen. „Es war eine besonders aggressive Form von Brustkrebs, die bei mir vor fünf Jahren diagnostiziert wurde. Von der Diagnose bis zur OP hat es nur fünf Tage gedauert“, erzählte sie letztes Jahr im Gespräch mit oe24.

Jetzt plagen Mausi wieder Sorgen: „Meine Werte waren so schlecht, dass ich jetzt ins Krankenhaus zu Frau Professor Ferlitsch muss." Es wurden eine Gastroskopie und weitere Untersuchungen gemacht. "Schauen wir mal, was dann rauskommt, aber die Werte waren wirklich sehr, sehr schlecht", sagte sie.

Update nach Untersuchung:

Nach den Untersuchungen meldete sich Mausi erneut bei oe24. "Frau Professor Ferlitsch ist eine Koryphäe. Ich habe Colo- und Gastroskopie hinter mir. Abends werde ich in den Marchfelderhof entlassen." Sie könne außerdem höchstwahrscheinlich morgen (9. Jänner) tatsächlich nach Teneriffa fliegen: "Sofern ich keine Nachblutungen habe." Es bliebe ihr sowieso keine Wahl: "In meinem Haus in Wien wird umgebaut."