So haben wir Mausi noch nie gesehen. Am Berg zeigt sie sich mit langen (beinahe) glatten Haaren.

Christina Lugner macht zurzeit gemeinsam mit Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo die Pisten in Kitzbühel unsicher. Bereits über Silvester genoss das Dreiergespann hier den Ausblick und die frische Bergluft. Mausi ließ sich auch zu dem ein oder anderen Flirt hinreißen und zeigte sich begeistert von den Männern beim Après-Ski. Jetzt schickt sie ein neues Foto an die oe24-Redaktion, auf dem man sie beinahe nicht erkannt hätte.

Helmfrisur à la Mausi

Lange dunkle, fast glatte Haare liegen auf Mausis Schultern. Die typische Helmfrisur also? "Ja, die Haare wurden vom Helm erdrückt und erschlagen", sagt sie. Dabei steht ihr der neue Look gut.

Christina Lugner bei strahlendem Sonnenschein in Kitzbühel © privat ×

Ein paar Tage verweilt Christina Lugner noch in Kitzbühel, ehe es ins Warme geht. Denn schon bald will sie endlich wieder in ihr Haus auf Teneriffa fliegen. Dort könnte sie auch auf ihren Ex-Freund Ernst Prost treffen. Die beiden haben sich im Sommer 2024 nach nur sechs Monaten Liebe getrennt.