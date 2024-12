Mausi Lugner im Männer-Glück: "Was man alles auf der Piste findet"

Christina Lugner ist in Flirt-Laune. Im Gespräch mit oe24 verrät sie, ob sie auf der Après-Ski-Piste Erfolg hatte.

Sonne, Schnee, ein Gläschen Wein und drei Männer - Christina Lugner schwebt zurzeit in Kitzbühel auf Wolke sieben. Die umtriebige Baumeister-Ex macht sowohl die Ski als auch die Après-Ski-Piste unsicher. Auf Rosis Sonnbergstubn startete "Mausi" die Jagd auf die Männer. Dort traf sie jedoch "nur" auf Katharina Stumpf und deren Lebensgefährten Alexander Beza sowie ihren Bekannten Richie Hofer. Um Letzteren gab es bereits Liebesgerüchte.

Drei Männer für "Mausi"

Doch für Lugner nicht genug. Gleich drei Männer angelte sie sich am nächsten Tag. "Was man so alles auf der Piste findet", sagt Christina Lugner und zwinkert mit einem Auge. Hat sie etwa zum Jahresende gar ihr neues Liebes-Glück gefunden? "Nein, aber hier sind so viele Bekannte in Kitzbühel." Mausi ist dennoch nicht alleine angereist. Ihre Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo Lugner begleiten sie bei ihrem Männerfang in der Gamsstadt.

Christina Lugner traf in Kitzbühel ihre Freunde Kathi Stumpf, Alex Beza, Rosi Schipflinger und Richie Hofer © privat ×

Zuletzt war Christina mit Öl-Millionär Ernst Prost liiert. Nach nur sechs Monaten war die prickelnde Romanze allerdings auch schon wieder vorbei. Mit Prost gibt es aber in Kürze ein Wiedersehen, denn Mausi fliegt demnächst nach Teneriffa, wo die beiden sich kennen und lieben lernten. Wer weiß, vielleicht entfacht das Feuer ja doch noch einmal.