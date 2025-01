Simone Lugner: Emotionaler Abschied & ein großer Wunsch

Das Jahr 2024 hat viele Emotionen für Simone Lugner mit sich gebracht.

Am Ende eines Jahres ziehen wir gerne Bilanz: Was war besonders gut, was war schlecht? Wie ist die Perspektive für das frisch und neu vor uns liegende Jahr?

Schicksalsjahr

Im Fall von Simone Lugner fällt dieses Resümee mit allen Höhen und Tiefen aus: Liebe und Tod, die zwei Seiten einer Medaille des Schicksals hat sie 2024 mit voller Wucht gespürt.

So sieht Simone in die Zukunft

Anfang Juni heiratete sie Richard Lugner in einer schönen Zeremonie mit rauschendem Fest, Am 12. August wurde sie zur Witwe. Danach folgte das Ende ihrer Tätigkeit in der Lugner City, neue Projekte wie ihre Teilnahme bei "Dancing Stars" und der eigene Honig. Wie sieht Simone in die Zukunft? Das hat sie in ein Insta-Posting verarbeitet: "Goodbye 2024... Danke für deine Erinnerung". Sie schreibt, dass dieses Jahr eines der besten und schlimmsten zugleich war. Und ihr großer Wunsch fürs neue Jahr: "2025 möge für uns alle nur das Beste bereit halten!"