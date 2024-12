Simone über Lugner-Erbe und Villa: "Doppelt abgesichert"

Die Witwe des Baumeisters verrät im Gespräch mit oe24.TV, wie es weitergeht. Auch Simone Lugners Wohnsituation scheint zu 99 Prozent geklärt zu sein.

Seit dem 12. August, dem Tag an dem Richard Lugner (†91) friedlich in den ewigen Schlaf fiel, herrscht ein nicht ganz so friedlicher Erbstreit um das Vermögen des Baumeisters. Viele Informationen sind bisher noch nicht an die Öffentlichkeit durchgesickert, aber im Gespräch mit oe24.TV verrät Simone Lugner zumindest schon einmal, ob sie in der Villa ihres verstorbenen Mannes bleiben darf.

Auch die Hausarbeit macht Simone Lugner vollkommen alleine. Hier bügelt sie skurrilerweise eines von Richard Lugners T-Shirts. © Andreas Tischler / Viennapress ×

Lugner: "Mittlerweile ist es mein Zuhause"

Anfangs fühlte sich Simone in dem Haus in Döbling noch recht einsam: „Mittlerweile ist es aber mein Zuhause.“ Ob das auch so bleibt? „Ja, ziemlich sicher. Mein Anwalt hat gesagt, dass ich da doppelt abgesichert bin.“ Ganz alleine lebt Lugners Witwe auch jetzt nicht. Sie hat noch immer ihre Katzen und ihren Hund. Eine der Samtpfoten soll gar mit ihrem verstorbenen Ehemann kommunizieren. "Sie sieht jeden Abend etwas und will dann unbedingt in sein Zimmer. Das hat sie vor seinem Tod nie gemacht", erzählt Simone.

Und die Erbaufteilung an sich? „Bis wir hier Ergebnisse haben wird es sicher noch mehrere Monate dauern.“ Anfang 2025 gäbe es wieder einen Termin mit den Anwälten und dem Notar. Vielleicht wisse man dann mehr.