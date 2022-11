Mausi Lugner: Nur zwei Kartoffeln pro Tag

''Ich bin zurzeit auf einer Fastenkur im Klosterberg Hotel im Waldviertel'', meldet sich Lugner bei ÖSTERREICH.

Gesundheit. Dass Christina Lugner für ihren Körper alles tut, ist kein Geheimnis. Richard Lugners Ex-Frau steht auch dazu, dass Beauty-Doc Artur Worseg dabei manchmal nachhilft. Jetzt gönnt Mausi ihrem Körper eine andere Art der Regeneration. „Ich bin zurzeit auf einer Fastenkur im Klosterberg Hotel im Waldviertel“, meldet sich Lugner bei ÖSTERREICH. Mausi schwört darauf, kann sich an das „Menü“ dennoch nicht so ganz gewöhnen. „Ich bekomme nur zwei Kartoffeln am Tag. Einen in der Früh und einen zu Mittag. Dazu ein bisschen Joghurt und Leinöl. Genuss ist das leider ­keiner“, grinst Mausi. Eine harte Zeit für die umtriebige Society-Lady. Beistand bekommt sie dabei von Lebensgefährten Franz.