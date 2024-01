Mausi Lugner und Heribert Kasper wieder versöhnt

Es war der Aufreger zu Jahresbeginn, als Mausi Lugner ihrem Freund Heribert Kasper einen gefälschten Louis Vuitton-Schal zum 70er schenkte. Seitdem waren die Fronten zwischen den Beiden verhärtet – bis jetzt.

Nachdem die Fronten im Schal-Streit klar abgesteckt waren und sich sowohl Mausi als auch Mr. Ferrari als Opfer sahen, schien eine jahrzehntelange Freundschaft zu zerbrechen. Jetzt lenkten beie Parteien ein und versöhnten sich.

Christina Lugner und Heribert Kasper © Helmut Tremmel ×

„Christina und ich hatten eine sehr positives Telefonat. Wir haben uns, Gott sei Dank, ausgesprochen und wieder versöhnt, worüber wir beide sehr glücklich sind! Wir haben beide Fehler gemacht!“, so Kasper zu oe24. "Wir werden diesen „berühmten Schal“ mit einem roten Rahmen versehen, dieses Bild natürlich unterschreiben und gemeinsam mit einem neuen Original-Schal von Louis Vuitton in rot versteigern. Zusätzlich werden „Sportwagen-Schals“ mit Sportwagen-Bilder aller Marken produziert und verkauft. Der Erlös kommt 'Sportwagenfahrer mit Herz' für Licht ins Dunkel zu Gute. Diese Charity-Gemeinschaft gibt es nunmehr seit 24 Jahren, wurde von mir gegründet und hat insgesamt bisher über € 930.000,- an Licht ins Dunkel übergeben", freut sich Kasper auf die Zusammenarbeit.