Mega-Überraschung: Erst Hochzeit, jetzt Dancing Stars

Zuletzt war noch Amira Pocher als Gastjurorin bei den Dancing Stars im Einsatz. Nun gibt sich ein ehemaliger ESC-Star die Ehre.

Die Rede ist von Cesar Sampson. 2018 hatte er beim ESC mit seinem Song "Nobody but you" überraschend den dritten Platz für Österreich nach Hause gebracht. Nun wird er wieder im Rampenlicht stehen, nämlich als Gastjuror am Freitag bei den Dancing Stars. Bereits vor wenigen Tagen war Sampson in die Schlagzeilen geraten, da der Sänger heimlich geheiratet hatte. Bereits im Jänner ließen sich die beiden in Wien auf dem Standesamt trauen. “Wir haben uns ganz unspektakulär vermählt. Es sollte nur für uns sein, deshalb haben wir unsere Hochzeit auch nicht an die große Glocke gehängt“, verrät Cesár gegenüber ÖSTERREICH.

War selbst einmal Kandidat

Besonders spannend: Sampson weiß, wovon er bei "Dancing Stars" spricht, war er doch 2020 selbst Kandidat und schaffte den Einzug ins Finale. Mit seinem Insider-Wissen unterstützt er in der letzten April-Woche die aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bestehende Fix-Jury.

Letzte Woche musste Mitfavorit Lucas Fendrich den Ball-Room verlassen. Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Missy May & Dimitar Stefanin und Alexander Pointner & Manuela Stöckl werden am Freitag abermals versuchen, die Juroren rund um Cesar Sampson zu überzeugen.