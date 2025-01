Melissa Naschenweng lieferte heiße Hit-Premiere im Portofino

Schlager-Queen Melissa Naschenweng feierte am Freitag ihren Nummer-eins-Hit „Alpenbarbie“ mit einem heißen Wien-Konzert.

Nach Platz 1 in den Charts und der Top-Quote im ORF hatte Melissa Naschenweng am Freitag in Wien viel Grund zum Feiern. In der in Simmeringer Eventlocation Portofino ging die Live-Premiere der neuen Hit-CD „Alpenbarbie“ über die Bühne.

Ein edles Ereignis für nur 400 Besucher, die sogar teilweise aus dem fernen Norwegen (!) oder der Schweiz angereist waren und nach einem Sektempfang allesamt auf Gala-Dinner-Tischen Platz genommen hatten, aber schon bald von den Sesseln gerissen wurden. Vom Opener „Legenden“, zu dem sie die erste Reihe gleich mit High Five abfeierte, bis zum Finale rund um „Kompliment“ lieferte Melissa in heißen pinken Hot-Pants eine Live-Premiere, die diesen Namen auch wirklich verdiente.

Denn im Portofino gab‘s neben legendären Mitschunkel-Hymnen wie „I steh auf Bergbauernbuam“ oder einem Hit-Medley rund um „Difigiano“ gleich 8 Songs der neuen Hit-CD „Alpenbarbie“. Mit pikanten Zeilen wie „zieht sich gerne sexy an, aber noch viel lieber sexy aus“, Handy-Lichtermeer („Freund“) und einem sexy Macarena-Tanz zu „Schicki Micki“.

Witzig: Edelfans hatten dafür gleich einen ganzen Sack an Requisiten dabei: eine rosa Perücke für „Alpenbarbie“, Papier-Traktoren oder eine Plastik-Sense für „Michl mit der Sichl“. Da konnte sich Melissa das Schmunzeln nicht verbergen.

Zum Mitschunkel-Gstanzl „Hänsel und Gretel“, das von Melissa als „Der Hans und die Margarete“ angekündigt wurde, schnallte sie sich die Ziehharmonika um, für den Amadeus-dotierten „Traktorführerschein“ holte sie sich eine Kinderschar zum Duett auf die Bühne und beim „Opa-Medley“ gab’s traditionelle Quetschen-Klänge wie „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, „Steirischer Brauch“ oder das „Kufstein Lied“ geprägt. Dass Wien dabei absolute Textsicherheit bewies, ließ Melissa das Herz aufgehen: „Ihr seid mein Hauptgewinn!“

Am 7. Juni steigt die Zugabe im Wien-nahen Schwadorf und am 18. September eröffnet Melissa Naschenweng mit der heißen „Alpenbarbie“-Show die Brunner Wiesn.