Ministerin Edtstadler: Das ist ihre neue Liebe

ÖSTERREICH fand heraus, wie der mysteriöse neue Begleiter der Ministerin heißt

Beim Sommernachtskonzert in Schönbrunn sorgte Ministerin Karoline Edtstadler mit einem neuen Begleiter für neugierige Blicke. ÖSTERREICH hat weitere Infos zu dem bisher unbekannten Mann. Sein Name ist Marton Matura und er arbeitet als Managing Partner bei ROX Development GmbH, einem Bauprojektentwickler in Wien. "Ja, die beiden sind definitiv ein Paar. Sie sind frisch verliebt", bestätigt ein Insider. "Sie treffen sich bereits seit einigen Monaten."

Strahlende Ministerin

Die Verliebtheit sieht man Edtstadler an. In Schönbrunn strahlte die hübsche Salzburgerin bis über beide Ohren. Die Ministerin hält ihr Privatleben normalerweise immer geheim. Mit dem gemeinsamen Auftritt tat sie den ersten Schritt in Richtung Öffentlichkeit. Bleibt abzuwarten, wann und ob sie selbst bald mehr Informationen zu ihrer Beziehung ausplaudert.