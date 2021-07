Mirjams Comeback bei "Dancing Stars"

Die Personal-Rochade bei der ORF-Show „Dancing Stars“ ist jetzt perfekt.

Vorab. Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, wird Kristina Inhof, die letztes Jahr als Moderatorin von Dancing Stars einsprang, heuer ihr Können am Tanzparkett zeigen. Das bestätigte gestern auch der ORF und gab gleichzeitig bekannt, dass Mirjam Weichselbraun wieder moderieren wird. An ihrer Seite diesmal: Norbert Oberhauser. „Das ist fast noch besser als mitmachen“, so Oberhauser. Und auch Weichselbraun freut sich, endlich wieder dabei zu sein. „Wenn sich ganz knapp vor Dancing Stars etwas mit Covid ändert, muss man schauen. Jedenfalls bin ich guter Dinge. Donnerstag, Freitag: Dancing Stars und ansonsten bin ich bei meiner Familie, bei meinen Kindern“, so Mirjam.

Neubesetzung. Aber auch die Jury wird beim Start der Show ab 24. September nicht mehr die gleiche sein. Dirk Heidemann wird nicht mehr dabei sein, dafür wird Tanz-Profi Maria Santner das Juroren-Team um Karina Sarkissova und Balázs Ekker verstärken.