Miss Europe Bea Turin findet ihre "Sommerliebe"

Beim großen Schlager-Openair auf der Burg Voitsberg präsentierte Model und Sängerin Bea ihren neuen - sehr sommerlichen - Hit

Unsere Miss Europe Beatrice Turin präsentierte dieser Tage ihre neueste musikalische Kreation - ihren Hit für heiße Tage "Hey Sommerliebe" - beim großen Open Air-Event auf der Burg Voitsberg. Mit den Song liefert Beatrice einen mitreißenden Sommerhit, der perfekte Pop-Beats mit einem frischen, lebendigen Sound kombiniert.

Beatrice Turin "Hey Sommerliebe" © Hersteller ×

Ihre unverwechselbare Stimme und die eingängigen Melodien machen den Song zu einem echten Ohrwurm.

Beatrice Turin & Nathalie Holzner © M. Krobath ×

Gemeinsam mit dem Schlagerstar Natalie Holzner, die erneut mitgewirkt hat, hat Beatrice einen Song geschaffen, der sowohl auf den Tanzflächen als auch in den Herzen ihrer Fans für Begeisterung sorgt.

Beatrice Turin © M. Krobath ×

Der Refrain von "Hey Sommerliebe" versprüht ein Gefühl von Freiheit und Glückseligkeit, das den Zuhörer direkt in die sonnigen Tage und lauen Nächte des Sommers entführt. Beatrice singt von aufregenden Abenteuern und unvergesslichen Momenten, die den Sommer zu etwas ganz Besonderem machen.

Live-Premiere in Voitsberg

Die historische Burgruine Obervoitsberg verwandelte sich am vergangenen Samstag in eine glitzernde Bühne der Schlagermusik. Die vierte Schlagernacht in Weiß zog zahlreiche Besucher an, die bei ausverkaufter Kulisse eine magische Nacht voller Musik und Emotionen erlebten.

Beatrice Turin © M. Krobath ×

Natalie Holzner, die sowohl als Gastgeberin als auch als Performerin glänzte, und das Schlagerduo Fantasy sorgten für ausgelassene Stimmung. Ihre Hits animierten das Publikum zum Mitsingen und Tanzen und brachten die Burgruine zum Beben. Ein weiteres Highlight des Abends war die Darbietung der Wörthersee Goldkehlchen Silvio Samoni und der Kärntner Schlagersängerin Tamara Kapeller. Besonders begeisterte die Premiere des Sommerhits "Hey Sommerliebe" von Sängerin und amtierender Miss Europe Beatrice Turin, die mit ihren Colorful Dancers eine beeindruckende Show bot.