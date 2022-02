× Miss Europe: Hüllenlos zum Valentinstag

Am Montag ist Valentinstag - Miss Europe Beatrice Körmer zeigt schon jetzt, was ihren Verlobten erwartet

Der Valentinstag ist zwar erst am Montag (14.2.), aber Miss Europe Beatrice Körmer gibt schon jetzt einen Vorgeschmack auf das, was ihren Verlobten Heimo Turin am Tag der Verliebten so alles erwartet. Und das scheint vor allem eines zu sein: Viel nackte Haut. Denn die schöne Miss lässt auf den ästhetischen Valentinstags-Bildern komplett die Hüllen fallen. Nur rote Rosen dürfen an ihre Haut.

Miss als 'American Beauty'

Der Stil der Fotos erinnert stark an den Film "American Beauty" mit Mena Souvari aus dem Jahr 1999.

© Getty ×

Mena Souvari in "American Beauty"

Große Pläne am Valentinstag

Den Tag der Liebe verbringt Beatrice heuer mit ihrem Verlobten zu zweit bei einem romantischen Candlelight-Dinner in den eigenen vier Wänden. Die heißen Bilder sind bereits Teil ihres Geschenks. Womit Heimo Turin seine Liebste überraschen will lesen Sie in ÖSTERREICH am Sonntag. Weitere Bilder von der hüllenlosen Schönheit gibt es obendrauf.