Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
Mit oe24 ein Teil der neuen FM4-Kollektion beim "Unlimited Event" am 3. Oktober gewinnen
© FM4

Gewinnspiel!

Mit oe24 ein Teil der neuen FM4-Kollektion beim "Unlimited Event" am 3. Oktober gewinnen

Teilen

Sabotage war das erste Lebenszeichen von FM4 – am 16. Jänner 1995, als Angelika Lang den Kaugummi aufs Mischpult klebte und Beastie Boys über die Radiowellen fegten. 30 Jahre später wird dieser Spirit tragbar: Die FM4 x peng! Sabotage Collection. Wiens feinstes Creative Studio zwischen Mode, Kunst und subtiler Anarchie – hat zusammen mit FM4 eine limitierte Capsule Collection entworfen, die mehr kann, als nur gut auszusehen.

Die neue FM4 x peng! Kollektion

Die neue FM4 x peng! Kollektion

© ORF

Windbreaker, Raincoats, Hoodies, Seidentücher, Festivalbags und T-Shirts, jedes Teil mit Tape-Applikationen, DIY-Details und bewusst verdrehten Codes – eine liebevolle Sabotage der Fast-Fashion-Logik. Nachhaltig produziert, regional veredelt, jedes Stück ein Unikat.

Die neue FM4 x peng! Kollektion

Die neue FM4 x peng! Kollektion

© ORF

Am Freitag den 3. Oktober 2025 wird "The Sabotage Collection" beim FM4 Unlimited Event im Wiener Prater präsentiert. Im FM4xpeng! Sabotage Pop Up, welches im Kinderautodrom zu finden sein wird, kann man von 18-22h die gesamte Kollektion sehen & probieren und kaufen. FM4 Wristbands werden außerdem vor Ort auf Wunsch personalisiert. Bei freiem Eintritt kann man beim Unlimited 8 Fahrgeschäfte gratis erleben, feiern und tanzen. Im Anschluss bringt der Praterzug Shuttle die Gäste gratis zur Clubnacht in die Pratersauna, die um 22h beginnt.

Mit oe24 ein Teil der neuen FM4-Kollektion beim
© oe24

Mit oe24 können Sie live dabei sein und gewinnen. Wir verlosen ein Teil nach Wahl aus der FM4 x peng! Kollektion und gratis Getränke beim FM4 Unlimited Event im Wiener Prater am 3. Oktober. Einfach registrieren und mitmachen!

* Pflichtfelder
Ja, ich will am Gewinnspiel teilnehmen und akzeptiere die Teilnahmebestimmungen.

Hier kann ich die Datenschutzbestimmungen einsehen.
Ja, ich möchte künftig rasch und bequem über aktuelle Gewinnspiele, neue Vorteilsangebote und sonstige Aktionen und Projekte der Mediengruppe ÖSTERREICH GmbH (Tageszeitung ÖSTERREICH), A.Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH (oe24.tv) und deren Werbepartner informiert werden. Auf die Möglichkeit des Widerrufs dieser Einwilligung wird ausdrücklich hingewiesen. Mit der Anmeldung zu diesen Newslettern gelten die Datenschutzbestimmungen.
Das Gewinnspiel endet am 2. Oktober um 13.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück! 
OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden