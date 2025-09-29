Sabotage war das erste Lebenszeichen von FM4 – am 16. Jänner 1995, als Angelika Lang den Kaugummi aufs Mischpult klebte und Beastie Boys über die Radiowellen fegten. 30 Jahre später wird dieser Spirit tragbar: Die FM4 x peng! Sabotage Collection. Wiens feinstes Creative Studio zwischen Mode, Kunst und subtiler Anarchie – hat zusammen mit FM4 eine limitierte Capsule Collection entworfen, die mehr kann, als nur gut auszusehen.

Die neue FM4 x peng! Kollektion © ORF

Windbreaker, Raincoats, Hoodies, Seidentücher, Festivalbags und T-Shirts, jedes Teil mit Tape-Applikationen, DIY-Details und bewusst verdrehten Codes – eine liebevolle Sabotage der Fast-Fashion-Logik. Nachhaltig produziert, regional veredelt, jedes Stück ein Unikat.

Die neue FM4 x peng! Kollektion © ORF

Am Freitag den 3. Oktober 2025 wird "The Sabotage Collection" beim FM4 Unlimited Event im Wiener Prater präsentiert. Im FM4xpeng! Sabotage Pop Up, welches im Kinderautodrom zu finden sein wird, kann man von 18-22h die gesamte Kollektion sehen & probieren und kaufen. FM4 Wristbands werden außerdem vor Ort auf Wunsch personalisiert. Bei freiem Eintritt kann man beim Unlimited 8 Fahrgeschäfte gratis erleben, feiern und tanzen. Im Anschluss bringt der Praterzug Shuttle die Gäste gratis zur Clubnacht in die Pratersauna, die um 22h beginnt.

