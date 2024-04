Mit Sepsis im Spital: Große Sorge um Til Schweiger

Der Film-Star liegt mit einer Blutvergiftung in einem Krankenhaus auf Mallorca

Und wieder gibt es ein Krankenhaus-Drama um Til Schweiger (60). Laut "Bild" kämpft er zurzeit gegen eine schlimme Blutvergiftung, die gar tödlich enden kann. "„Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer.“

Amputation des Beines als Option

Es sei gar im Raum gestanden, das Bein amputieren zu müssen. Am kommenden Samstag (13. April) habe er die nächste Untersuchung. Es gehe ihm gerade wieder schlechter. Fieberschübe sollen den Schauspieler plagen. Schweiger hoffe, bis zur Premiere des neuen Guy-Ritchie-Films „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“, in dem er selbst eine Rolle spielt, das Okay seines Arztes zu bekommen, um nach New York zu fliegen. Derzeit sieht es für ihn jedoch schlecht aus.