"Irgend so ein Spaßvogel generiert seit Tagen für mein Insta-Profil dubiose Fake-Accounts und platziert diese in meiner Freundesliste", macht Schauspieler Murathan Muslu (40) seinem Ärger via Insta-Story Luft. Rund 1.300 Fake-Profile sollen sich in Muslus Freundesliste geschlichen haben. "Das ist nicht cool. Ich hoffe der oder diejenige lassen es bleiben. Insta ist nicht das Leben und auch kein Teil meines Lebens. Keine Ahnung was man damit bezwecken will", schreibt Murath weiter. "Lasst es einfach bleiben", bittet er die "Spaßvögel".

© Instagram

Film-Erfolg mit Stefan Ruzowitzky

Dass der Wiener keine Fake-Follower auf Instagram braucht beweist auch seine dritte Nomminierung für den österreichischen Film- und Fernsehpreis "Romy". Er überzeugte in Stefan Ruzowitzkys Film "Hinterland". Muslu spielt darin einen vom Krieg gebeutelten Kriminalbeamten, der nach dem ersten Weltkrieg nach Wien zurückkehrt. Auf dem Festival in Locarno wurde der Antikriegsfilm mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Auch in der Erfolgsserie "Vorstadtweiber" ist der Frauenschwarm nicht mehr wegzudenken. Diese feiert am kommenden Montag (14. Mär, 20.15 Uhr) Finale in ORF 1.