Nach 89. Geburtstag plant Lugner jetzt Hochzeit

Seinen 89. Geburtstag feiert Richard Lugner heuer mit seiner großen Liebe Simone.

Freude. Richard Lugner musste erst knapp 90 werden, um die perfekte Frau zu finden. ÖSTERREICH half ihm dabei. Simone alias „Bienchen“ bewarb sich gemeinsam mit einhundert anderen potenziellen Damen. „Ich habe eigentlich alle unter 40-jährigen Frauen aussortiert. Aber Simone hat mich schon auf dem Foto so angelächelt und ihr Lebenslauf hat mich fasziniert“, schwärmt der Baumeister im ÖSTERREICH-Talk.

Geburtstagsparty im Haus der Industrie



Feier. Gestern Abend wollte „Mörtel“ seinen 89er (11. Oktober) im Haus der Industrie mit einer illustren Gästeschar und einem abwechslungsreichen Programm vorfeiern (nach Redaktionsschluss). Die Bilder und Infos dazu finden Sie auf Wunsch des Gast­gebers erst morgen in ÖSTERREICH. „Es sollte ein ruhiges Fest werden. Ich wollte keinen Stress an meinem Ehrentag. Die Fotografen und Journalisten bleiben sonst nicht bis zum Ende“, sagte er kurz davor. Für Richard Lugner war es das „erste Fest seit Jahren mit einer Frau an meiner Seite“.



Zukunft. Mit seinem „Bienchen“ ist der Baulöwe glücklich: „Sie ist verlässlich und ehrlich.“ Bald wolle man zusammenziehen. „Dann werden wir sehen, ob es auch in einer Ehe funktioniert.“ Den Verlobungsring hat Lugner schon besorgt. Ob es gestern Abend gar zu einem Antrag kommen sollte, wollte Richard vorab noch nicht verraten. Nur so viel ließ er durchsickern: „Zum Schluss tanzen wir.“

Glück. Nach seiner misslungenen Ehe mit Cathy Lugner (31) ist es schön, Lugner wieder strahlend zu sehen. So ein zweiter Frühling im hohen Alter ist schließlich nicht jedem vergönnt.